«أساطير من العالم».. رحلة بين الثقافات عبر إذاعة الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تقديم برنامجها الجديد «أساطير من العالم»، طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، لتسليط الضوء على العديد من الأساطير التي تشتهر بها دول مختلفة حول العالم.

ويبث البرنامج يومياً الساعة 9:45 صباحاً ولا تتجاوز مدته 5 دقائق، ويجوب بمستمعيه دولاً مختلفة من العالم، ليقتنص من كل بلد أسطورة يتداولها السكان، ويغوص فيها بحثاً حتى يكتشف أصل شيوعها، ومدى رسوخها أو قناعة المجتمع بها، ومدى تأثيرها فيه.

ومن ضمن الأساطير التي يتناولها البرنامج، الحصان المجنح بيكاسوس، وطائر الرخ، والبعبع، وطائر العنقاء، وعلاء الدين، وعلي بابا، وأم الدويس، وأهرامات الماية المكسيكي، والكراكن، والهولندي الطائر، وبابا دريا، وأبو السلاسل، وأحادي القرن، وذات الرداء الأحمر، ولوخ نيس.

يوضح عبدالله نور محمد مخرج البرنامج أن الأسطورة قد تكون شخصية أو مخلوقاً، أو مكاناً، ما يجعل تناولها وإطلاع المستمعين على تاريخها، وأصول نشأتها وأسباب شيوعها، أمراً مهماً نظراً إلى أن آثارها لم تتوقف على المجتمعات التي خرجت منه فحسب، بل على العالم كله.

يقول: البرنامج رحلة في بلدان العالم وثقافته من خلال الأساطير، فهي تملك حكاية ممتعة وكانت عبر التاريخ مصدر الهام للفنانين، والكتاب، وصنّاع السينما، حيث باتت تحمل دلالات ومعاني عميقة، وورد ذكرها في العديد من الكتب، والدراسات، والأفلام، والمسلسلات، والبرامج الوثائقية، التي أثرت الحراك الأدبي، والفني، بمختلف أشكاله.