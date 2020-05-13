شكرا لقرائتكم خبر عن جولة «ثلاثية الأبعاد» بين معالم الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365” أطلقت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، أمس الثلاثاء، منصة «زور الأردن من البيت» التي توفر القيام بجولة تقنية «ثلاثية الأبعاد» بين مواقع ومعالم أثرية وتاريخية وترفيهية مختلفة.

وقال د. عبد الرزاق عربيات مدير الهيئة: تتماشى الخطوة مع خطط الترويج السياحي خلال فترة الحظر والظروف الراهنة. وأضاف: يستطيع الزائر التنقل بين عدد كبير من المواقع من خلال كاميرات مرافقة تضعه في قلب المكان وتوفر «بانوراما» مبتكرة للتصوير بمدى رؤية 360 درجة لإنتاج بيانات بدقة عالية.

وتقدم الجولة الرقمية معلومات جغرافية وتاريخية للمواقع وتسلط الضوء على اكتشافات أثرية متعاقبة.

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