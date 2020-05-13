«الشارقة للفنون» تعرض «العرابة المدفونة» على الإنترنت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض مؤسسة الشارقة للفنون ضمن مبادراتها لبث برنامج الأفلام التابع لها على الإنترنت، فيلم «العرابة المدفونة» بجزأيه الأول والثاني، للفنان والمخرج وائل شوقي، في التاسعة والنصف من مساء بعد غد الجمعة.

يمثّل فيلما «العرابة المدفونة 1» 2012، و«العرابة المدفونة 2» 2013، أول جزأين من ثلاثية بنفس العنوان، يعكس فيها وائل شوقي انشغاله الطويل بتوظيف الأدب والتاريخ الحاضرين في الثقافة العربية، لتكوين أنماط جديدة من الفن الأدائي والسينمائي، ويضع على طاولة الحوار تاريخاً حقيقياً تارة وخيالياً تارة أخرى من العالم العربي، في جو من السردية التحفيزية.

يرتدي الأطفال في كلا الجزأين ملابس رجالية، مع العمامات والشوارب الملصقة، ليعيدوا سرد قصص ألفها الروائي والقاص المصري محمد مستجاب (1938-2005)، حيث تتم دبلجة أحاديثهم إلى أصوات رجال كبار.

صُور الفيلمان بالأبيض والأسود وفق تقاليد كلاسيكيات السينما المصرية، انطلاقاً من خبرة الفنان مع سكان قرية العرابة المدفونة الواقعة بالقرب من مدينة أبيدوس الأثرية، إحدى أقدم المدن في صعيد مصر، وبدأ شوقي بمراقبة أعمال التنقيب التي يقوم بها سكان المنطقة بحثاً عن كنوز فرعونية، وتضرّعهم للأرواح لمساعدتهم في البحث، ثم أخذ يستعرض كيفية انتقال الأفكار والسلوكيات من الأجيال الأولى تباعاً إلى السلف، وتطبيق تلك السلوكيات بطرق متطرفة في بعض الأحيان.

عرض «العرابة المدفونة 1»، في بينالي الشارقة 11، في حين تشاركت مؤسسة الشارقة للفنون وفينر فيستفوخن في إنتاج «العرابة المدفونة 2» الذي عُرض للمرة الأولى في جاليري سربانتين، لندن (2013)، ثم في معرض وائل شوقي الفردي بعنوان «الفرسان يعشقون الطيور وحكايات أخرى» 2014.