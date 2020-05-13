«اجتماعية الوطني» تعتمد خطة عملها لمناقشة موضوع «التلاحم الأسري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

وقال ضرار الفلاسي: إن الأسرة المتفاعلة مع البيئة المحيطة بها تلعب دوراً كبيراً في استقرار وتطور المجتمع وتلاحمه وتنميته.

وأضاف أن التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية أظهرت عدداً من التحديات أمام الأسرة والمجتمع، وأوضح أن الموضوع سيناقش ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية بشأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات.

وأكد أن الخطة تهدف إلى الخروج بتوصيات تلامس الواقع وتساهم في إزالة العقبات أمام الجهود التي تبذل في هذا الشأن، والتي تصب جميعها في جعل الأسرة التي تعيش على أرض الإمارات، تشارك في عمليات البناء والتنمية المستدامة بشكل فاعل، حيث ستتم الاستعانة بخبير لإجراء دراسة شاملة حول الموضوع خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقوف أمام انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الذي ترك أثراً كبيراً في التلاحم الأسري والاجتماعي سواء سلباً أو إيجاباً.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للجهات المعنية بالأسرة في الدولة للوقوف عن قرب على تحديات تلك الجهات.