«صلوات» و«حفظ اللحظات الجميلة» تفوزان في «صور من المنزل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت صورة «صلوات» لصاحبها شيخ شهراير بجائزة المركز الأول للأسبوع الرابع من المسابقة العالمية «صور من المنزل»، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، بعد أن استطاع شهراير توثيق لحظة خشوع بحرفية متميزة، فيما نال المركز الثاني المصوّر الهندي راج باور عن لقطته «حفظ اللحظات الجميلة».واستطاع شهراير المقيم في الإمارات أن يمزج في لقطته التي فاز بها بجائزة مالية قدرها 1000 دولار، بين الأبعاد الروحانية والظروف الصحية التي يعيشها العالم اليوم، في ظل انتشار فيروس « كورونا »؛ إذ سلط الضوء من خلال لقطته على طفلة تقرأ القرآن وهي ترتدي قناعاً طبياً واقياً مبقياً على التوازن اللوني في الصورة (الأسود والرمادي) ليمنحها بُعداً استثنائياً يدلّ على الخشوع والطمأنينة.في المقابل، برع راج باور في لقطته «حفظ اللحظات الجميلة» وفاز بجائزة مالية قيمتها 750 دولاراً؛ إذ جعل الابتسامة عنصراً أساسياً في الصورة، وسلّط من خلال عدسته الضوء على ملامح فتاة تبتسم برضا تام متوجهة بنظرها إلى زاوية بعيدة عن العدسة؛ حيث تُظهر اللقطة قنديلاً بإضاءة هادئة تنسجم مع الإضاءة التي تتخلل النافذة، في توليفة أراد لها أن تكون سراً يلخّص جزءاً من السعادة المنزلية.

إشادة

كانت لجنة التحكيم أثنت على موهبة المصورين، وقدرتهما على توليف المساحة لمصلحة العناصر المرئية والاستفادة المثلى من الضوء وتوظيف لغة الجسد في شرح مضامين الصور وغايتها، كما أشادت بالأفكار التي حملتها اللقطات، ومدى عمقها وانسجامها مع الواقع الذي تعيشه جميع الأسر في ظلّ ظروف الحجر الصحي وحلول شهر رمضان المبارك.

وتمضي المسابقة في تعزيز لغة الإبداع لدى الأفراد في مختلف أنحاء العالم، من خلال بحثها عن المصورين الموهوبين، وتشجيع الجميع على المشاركة، واستغلال الأوقات المتاحة التي فرضتها الظروف الراهنة في تطوير ثقافة الابداع، وتوثيق التفاصيل اليومية من داخل المنزل، عبر الدخول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي في ظلّ التدابير الاحترازية للحد من انتشار «كورونا».

ولا يشترط للراغبين في المشاركة استخدام نوعية محددة من الكاميرات؛ إذ تتيح لهم المسابقة استخدام المتوفر لديهم منها، مع ضرورة أن تكون الصور المشاركة التقطت أثناء فترة الحجر المنزلي، ويمكن تحميل الصور بصيغة (JPG) على الموقع الإلكتروني «https://stayhome.xposure.ae/». وتفتح المسابقة المجال أمام المشاركين للتقدّم بأكثر من صورة واحدة، شريطة أن يتم تقديم الصورة بفارق 24 ساعة عن آخر صورة شارك بها، وتقوم اللجنة المتخصصة بفرز وتقييم الصور، وفق معايير تعتمد مناهج محترفة في فضاء التصوير.