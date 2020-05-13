تيم كلارك يناقش تأثير «كوفيد-19» على استراتيجية طيران الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يشارك كل من الخبير في صناعة الطيران السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وجوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير»، في الجلسة الافتتاحية من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي يقام من الأول حتى الثالث من شهر يونيو/ حزيران 2020.

تشير أحدث التحليلات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، إلى أن أزمة فيروس كوفيد-19 ستتسبب في انخفاض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنحو 314 مليار دولار، بانخفاض نسبته 55% مقارنةً بعام 2019. في ضوء هذه المتغيرات، سيسلط الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي ضمن سلسلة من الندوات الرقمية والمقابلات التي يديرها جون ستريكلاند، الخبير في قطاع الطيران ومدير شركة «جي إل إس» للاستشارات، الضوء على الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران لمواجهة التأثير المباشر لهذه الجائحة في أعمالها.

ويشارك السير تيم كلارك الذي كرّس 35 عاماً للنهوض بطيران الإمارات لتصبح أكبر شركة طيران دولي في العالم، كما سيتناول استجابة الشركة والإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع جائحة كورونا الحالية. كما سيسلط الضوء على استراتيجية طيران الإمارات المستقبلية، مع التركيز على خططها لجعل الطيران أكثر أماناً من خلال تبني أدوات التكنولوجيا.

سيتطرق جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير» للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة بدوره إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الشركة، والتي ساعدتها على مواصلة عملياتها أثناء تفشي هذا الوباء.

وفي السياق ذاته، سيستحوذ الإطلاق الوشيك لعمليات شركة «ويز إير» في أبوظبي بالشراكة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة على محور النقاشات الرئيسية خلال هذا الحدث، والذي سيعزز من مكانتها السوقية في قطاع الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة.

من جانبها قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «لا تزال صناعة الطيران تواجه ظروفاً صعبة، حيث من المتوقع في هذا الشأن أن تنخفض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنسبة تزيد على 55% عام 2020. ولمعالجة هذه المشاكل والتحديات، قررنا استضافة اثنين من أكثر الشخصيات المؤثرة والفاعلة في صناعة الطيران للتعرف إلى إجراءاتهم واستراتيجياتهم المستقبلية».