«مايكروسوفت» تكتشف 13 ثغرة أمنية «خطرة جداً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

نوهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ضرورة القيام بتحديث عدد من برامج مايكروسوفت والتي أعلنت الشركة عن تحديثاتها الأمنية لشهر مايو، والتي ساهمت في إغلاق 111 ثغرة أمنية منها 13 ثغرة مصنفة «خطر جداً».

وذكرت مايكروسوفت أنها بدأت في طرح تحديث الأمان لشهر مايو 2020 Patch، حيث قامت في هذا التحديث بتصحيح 111 ثغرة أمنية في 12 منتجاً مختلفاً، بدءاً من متصفّح Edge إلى Windows، ومن Visual Studio إلى برنامج NET Framework.

ويعدّ Patch 2020 ثالث أكبر رقم في تاريخ مايكروسوفت بعد أن قامت الشركة بتصحيح 115 خطأ في شهر مارس و113 في بشهر إبريل الماضيين، في حين قامت الشركة بتصحيح ثغرات Zero-Day التي تم استغلالها بشكل نشط في الشهرين الماضيين، وأكّدت الشركة أنّه لا يوجد مثل هذه الأخطاء في التحديثات الجديدة.