البرازيل تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 881 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية مُنذ بدء انتشار وباء كوفيد19.

وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل بذلك 12 ألفاً و400 حالة، وسجلت أكبر حصيلة وفيات يومية سابقة في الثامن من مايو/أيار وبلغت 751 حالة، وارتفع عدد الإصابات المؤكدة الجديدة خلال 24 ساعة إلى 9258، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بذلك 177 ألفاً و589 حسب الوزارة.

ويعتبر الخبراء الأرقام التي تعلنها سلطات البرازيل، الذي يتجاوز عدد سكانه 210 ملايين نسمة، أقل من العدد الفعلي، مشيرين إلى أن البرازيل لا تملك الوسائل لفحص السكان على نطاق واسع، وقدرت دراسة قام بها باحثون برازيليون ونشرت الأسبوع الماضي بـ 1.6 مليون مصاب في البرازيل حتى الرابع من مايو/أيار الجاري، وهو عدد أكبر بـ 15 مرة من العدد الرسمي الذي كان حينذاك 107 آلاف و780 حالة.

وقال دومينجو ألفيس، أحد معدي الدراسة من جامعة ساو باولو لفرانس برس، إن البرازيل لم تجر فحوصاً إلا للأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفيات أي الحالات الخطرة، وأضاف: بالمعطيات المتوفرة، لدينا إمكانيات قليلة في رؤية الصورة بأكملها، مشيراً إلى أنه لا توجد سياسة حقيقية لإدارة الوباء ونرى الوباء يتطور بسرعة.