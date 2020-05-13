شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فتى فلسطيني الأربعاء، في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة أثناء مواجهات قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى «إسرائيل» في زيارة خاطفة.
وقالت الوزارة في بيان، إن الطفل زيد فضل قيسية الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، استشهد برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضاً جرحوا.
وقال سكان في مخيم الفوار، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح الأربعاء للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم، ويأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي مُنذ بداية العام الثلاثاء، في الضفة الغربية المحتلة بحجارة رشقها فلسطينيون.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.