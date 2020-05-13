استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فتى فلسطيني الأربعاء، في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة أثناء مواجهات قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى «إسرائيل» في زيارة خاطفة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الطفل زيد فضل قيسية الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، استشهد برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضاً جرحوا.

وقال سكان في مخيم الفوار، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح الأربعاء للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم، ويأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي مُنذ بداية العام الثلاثاء، في الضفة الغربية المحتلة بحجارة رشقها فلسطينيون.