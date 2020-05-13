شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا والنمسا تعيدان فتح الحدود بينهما في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة النمساوية الأربعاء، أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما في 15 يونيو/حزيران المقبل، بعد إغلاقها في منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة السياحة والزراعة النمساوية إليزابيث كوستينجر: اعتباراً من 15 يونيو/حزيران، سيكون من الممكن إعادة فتح الحدود بين ألمانيا والنمسا، وأضافت أن هذا القرار اتخذ بعد مناقشات بين قادة البلدين وسيسبقه تخفيف لشروط عبور الحدود في 15 مايو/أيار الجاري.
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