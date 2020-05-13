رئيس بلدية لندن يعارض استئناف الدوري في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم مكتب رئيس بلدية لندن، إن صادق خان رئيس البلدية يعارض فكرة استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في العاصمة الشهر المقبل، بينما يواصل فيروس «كورونا» حصد مئات الأرواح في المملكة المتحدة كل يوم.

وتعززت إمكانية استئناف الدوري الشهر المقبل بعدما وافقت الحكومة على عودة النشاط الرياضي من دون جماهير في بداية يونيو/ حزيران المقبل، وأبلغ المتحدث صحيفة إيفنينج ستاندرد: صادق عازم على استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز ومنافسات المحترفين؛ لكن الدولة ما تزال في أزمة ومئات الأشخاص يموتون كل يوم، ويؤمن أنه من المُبكر الحديث عن استئناف الدوري الممتاز ومنافسات المحترفين في العاصمة.

وتتخذ خمسة أندية في الدوري الممتاز من لندن مقراً لها من بينها: أرسنال، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وأضاف المتحدث: كمشجع لليفربول يريد صادق عودة الدوري الممتاز؛ لكن هذا يمكن أن يحدث عندما يكون الوضع آمناً، ولا يمكن أن يزيد من أعباء خدمات الصحة الوطنية والطوارئ.

ويتصدر ليفربول البطولة قبل تسع جولات من النهاية، ويحتاج إلى ست نقاط فقط لحسم اللقب، وتم إرسال البرتوكول الرسمي لاستئناف الدوري إلى الأندية والمدربين، وسيخضع اللاعبون للكشف عن الفيروس مرتين في الأسبوع والتأكد من درجة حرارتهم يومياً، إضافة إلى منعهم من التجمعات والذهاب من وإلى التدريبات مع زملاء لهم.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين المحترفين جوردون تيلور، إنه من المهم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لسلامة اللاعبين، وأبلغ شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: اللاعبون لا يريدون أن يكونوا حقل اختبار وأن هذا سينطبق على الجميع في المنافسات على المستوى الاحترافي، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على التوازن بين السلامة ومحاولة العودة للأوضاع الطبيعية قدر الإمكان.

وأضاف: نحن بحاجة إلى منح الجميع الثقة بأن كل الإجراءات تم اتخاذها من أجل سلامتهم، وعانت المملكة المتحدة أسوأ تأثير للفيروس في أوروبا بوفاة أكثر من 32 ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 223 ألفاً.