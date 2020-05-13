تايلاند بلا إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت تايلاند، الأربعاء، إنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» للمرة الأولى مُنذ التاسع من مارس/ آذار الماضي، وسجلت تايلاند 3017 حالة إصابة بالمرض و56 وفاة مُنذ تفشي المرض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض «كوفيد ـ19» تاويسين ويسانويوثين: إن الحكومة تواصل مناشدة المواطنين بوضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وأضاف: إن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة، إضافة إلى جنوب تايلاند، الذي شهد عدداً كبيراً من الحالات في الأسابيع الأخيرة، ومُنذ بداية التفشي تعافى 2844 شخصاً من المرض وعادوا إلى منازلهم.