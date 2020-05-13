وول ستريت تجر أسهم أوروبا واليابان إلى منزلق مخاوف «الموجة الثانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم العالمية أمس في آسيا وأوروبا، مقتفية أثر خسائر وول ستريت بسبب مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19، وانخفضت المؤشرات الثلاث الرئيسية في بورصة وول ستريت نحو 2% الثلاثاء في أعقاب تحذير الطبيب أنتوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن التحرك لفتح الاقتصاد قبل الأوان قد يقود لموجة ثانية من الإصابات وانتكاس التعافي الاقتصادي.

ويوازن المستثمرون بين احتمالات موجة ثانية من الإصابات بالفيروس وبين آمال بأن تخفيف قيود العزل العام قد يثير تعافيا في الاقتصاد الأمريكي الذي تضرر بشدة من تفشي الفيروس.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 457.21 نقطة، أو 1.89 بالمئة، إلى 23764.78 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 60.20 نقطة، أو 2.05 بالمئة، ليغلق عند 2870.12 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 179.24 نقطة، أو 1.95 بالمئة، إلى 9013.11 نقطة.



وفيما ارتفعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني مع ارتفاع مؤشر شنجهاي 0.22٪ إلى 2898.05 نقطة، ومؤشر شنتشن 0.669٪ إلى 1822.85 نقطة، كان مؤشر هانج سنج في هونج كونج ثابتًا إلى حد كبير وأغلق على تراجع 0.18%.

وتراجعت أسهم اليابان أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الأربعاء حيث نالت بعض المبيعات لجني الأرباح من السوق. ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.5 بالمئة إلى 20267.05 نقطة، وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية الانخفاض.

وقال متعاملون إن تنفيذ بعض الصفقات لجني الرباح كان أمرا حتميا آجلا أو لاحقا بسبب ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة. ويوم الاثنين صعد المؤشران نيكاي وتوبكس لأعلى مستوياتهما منذ السادس من مارس آذار.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا معظم الخسائر المبكرة لينهي الجلسة عند 1474.69 نقطة منخفضا 0.1 بالمئة فقط.

وأنهت نحو ثلثي القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 التعاملات على هبوط.

ونزل سهم تويوتا موتور، أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان من حيث القيمة السوقية، 2.2% في أعقاب تحذيرها من أن أرباح التشغيل ستهبط نحو 80% في السنة المالية الحالية حتى مارس آذار 2021.

وخالف الاتجاه سهم شركة إن.إي.سي ليقفز 6.5 بالمئة لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر بعد أن فاجأت شركة الإلكترونيات المستثمرين برفع توقعات التوزيعات السنوية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ يخشى المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بعد بدأت عدد من الدول المتضررة بشدة من الفيروس تخفيف إجراءات العزل العام، بينما تضررت المعنويات أيضا بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مع هبوط البنوك بعد سلسلة من الإعلانات السلبية.

ونزلت أسهم كومرتس بنك الألماني 3.2 بالمئة وخسر سهم إيه.بي.إن أمرو الهولندي 5.3 بالمئة بعد أن تحول البنك إلى الخسارة في الربع الأول مع تسبب جائحة فيروس كورونا في رفع مخصصات خسائر القروض.

ونزل سهم دويتشه بنك 4.4 بالمئة بفعل أنباء عن أن كبار المديرين سوف يتنازلون عن شهر من الراتب الثابت في مسعى لخفض التكاليف.