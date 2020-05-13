شكرا لقرائتكم خبر عن «إشراق» تكشف عن استثمارات في صكوك وصندوق ائتماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج" كشفت شركة «إشراق للاستثمار»، عن تفاصيل الاستثمارات التي أقرها مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم 6 مايو/أيار الجاري. وأشارت الشركة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن الاستثمار الأول في صكوك تبلغ قيمته 1.35 مليون دولار (حوالي 5 ملايين درهم)، متوقعة أن تدفع أرباحاً نصف سنوية بنسبة 12% سنوياً وتستحق بعد 5 سنوات. وأضافت أن الاستثمار الثاني عبارة عن مقايضة غير نقدية لاثنين من استثمارات الديون الحالية بقيمة قدرها 25.5 مليون دولار (حوالي 93.5 مليون درهم) بحصص في صندوق ائتماني. وبذلك يقترب إجمالي الاستثمارات من 100 مليون درهم.

وقالت إن الصندوق يتوقع تسديد أرباح سنوية بنسبة 7% كما يتوقع أن يولد نسبة عائد داخلي سنوي بنسبة 11 % خلال فترة الاستثمار. وأشارت الشركة إلى أن المجلس منح بعض الأفراد الصلاحيات لتنفيذ المعاملات ضمن الشروط الموافق عليها.

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