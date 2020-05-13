دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HMD تقدم هاتف NOKIA 9.3 PUREVIEW قريباً بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على خطط HMD لإطلاق هاتف Nokia 9.3 PureView قريباً بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما أشارت تسريبات جديدة إلى أن الهاتف يأتي بميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 8K.

تدعم شركة HMD إصدارها القادم من هواتف PureView بمميزات أكثر في إعدادات الكاميرة، حيث ينطلق هاتف Nokia 9.3 PureView قريباً بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً من المتوقع أن تدعم ميزة تسجيل الفيديو في هاتف Nokia 9.3 PureView رقاقة معالج Snapdragon 865، لذا من المتوقع أن تتفادى شركة HMD هذا العام إطلاق إصدار مميز بإصدار سابق من رقاقات المعالج.

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كما أشارت التسريبات إلى تطوير HMD لميزة أنماط التصوير متقدمة في هاتف Nokia 9.3 PureView والتي تعرف بنمط Pro ونمط Night الذي يستهدف التصوير الليلي.

أيضاً تدعم HMD الهاتف بخوارزمية متطورة لمعالجة الصور، إلى جانب أدوات يدوية للتحكم في إعدادات التصوير، كما يأتي الهاتف بتقنية دمج البيكسل مع OIS، كما أشار تقرير أخر إلى أن الهاتف سيتميز بمؤثرات “ZEISS effects”، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع HMD تقدم هاتف NOKIA 9.3 PUREVIEW قريباً بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K ظهر على التقنية بلا حدود.