دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عدم رصد إصابات جديدة بفيروس عدم رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند للمرة الأولى منذ 9 مارس

بانكوك (رويترز) - قالت تايلاند يوم الأربعاء إنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ التاسع من مارس آذار.

وسجلت تايلاند بالفعل 3017 حالة إصابة بالمرض و56 وفاة منذ تفشي المرض في يناير كانون الثاني.

وقال تاويسين ويسانويوتين‭ ‬المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 إن الحكومة تواصل مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وأضاف أن المناطق التي لا تزال عرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عددا كبيرا من الحالات في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ بداية التفشي تعافى 2844 شخصا من المرض وعادوا لمنازلهم.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)