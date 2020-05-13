كورونا.. 298 إصابة في عمان و48 في المغرب

أحمد يوسف، خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 298 إصابة بفيروس كورونا، فيما رصد المغرب 48 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، في بيان، تسجيل 298 إصابة بالفيروس.

وأضافت أن الإجمالي بلغ 4 آلاف و19، بينها 17 وفاة، وألف و289 حالة تعافٍ.

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وفي المغرب، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 48 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و466.

وأوضح البيان أن من إجمالي الإصابات 188 وفاة، و3 آلاف و99 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و357 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 293 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و611 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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