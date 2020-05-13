"البحرية" الإسرائيلية تعتقل صيادَين فلسطينيَين قبالة شاطئ غزة

غزة/محمد أبو دون/الخليج 365-

اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلية، الأربعاء، صيادَين فلسطينيَين، خلال عملهما بصيد الأسماك، قبالة شاطئ بحر قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، مدير لجان الصيادين، في مؤسسة لجان العمل الزراعي بغزة (غير حكومية)، إن قوات إسرائيلية، اعتقلت الصيادَين، محمد عبد الرازق بكر، 49 عاما، ومحمود عزيز بكر، 34 عاما، وقامت بمصادرة قاربيهما في عرض بحر غزة.وذكر بكر في حديث خاص لوكالة الخليج 365 أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها صوب قوارب صيد فلسطينية، خلال عملها في بحر غزة، كما أنّها فتحت مضخات المياه تجاهها، قبل أن تعتقل الصيادَين.

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ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول الحادث.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم.

وحسب نقابة الصيادين، فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة؛ نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.