مقتل قائد كتيبة مدعومة إماراتيا في مواجهات مع الجيش اليمني

عزيز الأحمدي / الخليج 365

أعلن مصدر عسكري حكومي باليمن، الأربعاء، مقتل قائد كتيبة بقوات مدعومة إماراتيا، في مواجهات مع الجيش الحكومي بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال المصدر العسكري للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "قائد الكتيبة الأولى باللواء الثالث لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عادل اليافعي، لقي مصرعه في مواجهات شرقي زنجبار مركز أبين".

وأوضح أن اليافعي (الملقب بأبي تركي)، قُتل في وقت متأخر مساء الثلاثاء، أثناء محاولة مسلحي "الانتقالي" استعادة مواقع سيطر عليها الجيش اليمني شرقي زنجبار.

وحتى الساعة 9:10 ت.غ، لم يصدر عن "الانتقالي" أي إفادات رسمية بشأن ما ذكره المصدر العسكري الحكومي.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد محافظة أبين مواجهات مسلحة بين قوات حكومية ومسلحي "الانتقالي".

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وأعلن مسؤول محلي، الثلاثاء، مقتل وإصابة 10 من مسلحي "الانتقالي" و6 من القوات الحكومية في مواجهات بريف زنجبار.

وتتصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية و"الانتقالي" منذ أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكما ذاتيا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

ووقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

وبجانب الصراع بين الحكومة و"الانتقالي"، يعاني اليمن منذ 6 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.