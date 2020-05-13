بومبيو يبدأ مباحثات مع نتنياهو تتناول "صفقة القرن" المزعومة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365-

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتناول "صفقة القرن" المزعومة، وذلك في مستهل زيارة تستمر عدة ساعات لإسرائيل.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو بالقدس الغربية، قبل دخوله مباحثات مغلقة مع الأخير "سنتحدث عن رؤية السلام، نحتاج إلى إحراز تقدم بهذا الشأن، وأنا أتطلع إلى ذلك".

وكان يشير بذلك إلى خطة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

وأضاف الوزير الأمريكي "سنتحدث بصراحة عن إيران كما فعلنا دائما"، مشيرا إلى أن "ما قمنا به كان ناجحا وسنواصل القيام بذلك".

ولفت إلى أنه سيناقش مع نتنياهو أيضا "جهود مكافحة فيروس كورونا".

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو لاحقا زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، الذي اتفق مع نتنياهو على تشكيل حكومة يتوليان رئاستها بالتناوب.

ووصل بومبيو إلى إسرائيل، صباح الأربعاء، في زيارة تستغرق عدة ساعات، لكن غاب عن استقباله السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان، الذي قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يعاني من وعكة صحية.

وقال الوزير، إن الطرفين سيتحدثان عن رؤية الرئيس الأمريكي حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

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وأضاف مخاطبا نتنياهو "سنتحدث عن الرؤية من أجل السلام، فمنذ أن أعلن الرئيس ترامب عن هذه الخطة، أثناء وجودك هناك، فإن هناك عمل ينبغي ما يزال يتعين القيام به ونحن بحاجة إلى إحراز تقدم وأنا أتطلع إلى ذلك".

وتقوم لجنة أمريكية-إسرائيلية منذ أسابيع بالاتفاق على خرائط أراض، ستضمها إسرائيل توطئة لاعتراف أمريكي بهذا الضم.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وكان نتنياهو وشريكه غانتس، قد اتفقا على أن تبدأ الحكومة الجديدة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وقدم الوزير الأمريكي التعازي لنتنياهو على مقتل جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، الثلاثاء، وقال "هذا يذكرنا جميعا بأهمية أن يتأكد الناس حول العالم من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وستواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمكم في هذا الجهد".

وقُتل الجندي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي حيا سكنيا فلسطينيا شمالي الضفة الغربية، بعد إصابته بـ"حجر" رشقه أحد الفلسطينيين.

ووجّه بومبيو، انتقادات إلى الصين دون أن يسميها، وقال موجها كلامه إلى نتنياهو "أنت شريك عظيم، أنت تشارك المعلومات، على عكس دول أخرى التي تحاول تشويش المعلومات وحتى إخفاء هذه المعلومات، ونحن سنتحدث عن هذه الدولة أيضا".

ولكنّ الوزير الأمريكي، كان صريحا في توجيه انتقادات إلى إيران، وقال" حتى خلال انتشار الوباء، يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله، لإثارة الارهاب في أنحاء العالم، في وقت يكافح فيه شعب إيران بقوة شديدة".

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