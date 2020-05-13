تشييع جثمان فتى فلسطيني قُتل برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



شيّع مئات الفلسطينيين، الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى "زيد فضل قيسية" (15 عاما) في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي.

وجرى مراسم تشييع لـ "قيسية" في مخيم الفوّار حيث استشهد، قبل نقله لبلدة الظاهرية، مسقط رأسه.

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وحُمل الجثمان على الأكتاف، ملفوفا بالعلم الفلسطيني، وسط هتافات منددة بالممارسات الإسرائيلية.

وجرى وداع الجثمان في منزل "قيسية" قبل الصلاة عليه ومواراته الثرى، في مقبرة البلدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، عن استشهاد "قيسية" إثر إصابته برصاص حي في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوّار.

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