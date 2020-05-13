أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.