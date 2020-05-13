القبض على مواطن استولى على مركبة موظف شركة تسوية الحوادث

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ أن المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله- عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة في أثناء مباشرته حادثاً مرورياً في حي الخليج والهروب بها، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر)، وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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