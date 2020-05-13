الجوازات تضيف خدمتين جديدتين عبر منصة أبشر لجميع المستفيدين

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إضافة حالتين لخدمة “الرسائل والطلبات” المتاحة عبر المنصة الإلكترونية “أبشر”، وهما إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية، وخدمة خرج ولم يعد لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأوضحت إدارة الجوازات أنه يمكن للمستفيد تنفيذ خدمة ” الرسائل والطلبات” من خلال القيام بالدخول إلى حسابه في منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من “خدماتي”، الخدمات العامة، ثم “الرسائل والطلبات”، ثم اختيار قطاع “المديرية العامة للجوازات”، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة.

وتشمل قائمة الخدمات بالإضافة إلى الخدمات الجديدة “مشاكل هوية مقيم، ومشاكل التأشيرات، مشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية”، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على “إرسال”.

وبينت الجوازات أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات والمشاكل التي تواجه المستفيدين التي تظهر لهم في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم وتمنع تنفيذ الخدمة إلكترونياً عبر منصة “أبشر”، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.