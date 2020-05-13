شكرا لقرائتكم خبر عن الريال الإيراني إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ سبتمبر 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر أيلول 2018 في السوق غير الرسمية، حسبما أفاد موقع على الانترت متخصص في النقد الأجنبي، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي ناجم عن عقوبات أمريكية صارمة وقيود لإحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لموقع «بونباست دوت كوم»، الذي يرصد التعاملات في السوق غير الرسمية، جرى تداول الدولار عند حوالي 170 ألف ريال. والسعر الرسمي للعملة الإيرانية على الموقع الالكتروني للبنك المركزي هو 42 ألف ريال للدولار.
وكان الريال قد خسر حوالي 70% من قيمته على مدار بضعة أشهر في 2018 بسبب ضعف الاقتصاد وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب قوي على الدولارات بين الإيرانيين الذين خشوا من أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع إيران وقيامها بإعادة فرض عقوبات على طهران سيقلصان صادرات إيران من النفط وسلع أخرى.
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