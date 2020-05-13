شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يساهم في قيادة تمويل بـ 10 مليارات دولار لـ«أرامكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت خدمة إل.بي.سي لأخبار الدخل الثابت، وهي جزء من رفينيتيف، أن أرامكو السعودية أغلقت قرضا بقيمة عشرة مليارات دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من عشرة بنوك.
وقالت «إل.بي.سي» إن «إتش.إس.بي.سي» و«إس.إم.بي.سي» اليابانية وبنك «أبوظبي الأول» قادوا العملية، في حين شارك أيضا في القرض «بي.إن.بي باريبا» و«كريدي أجريكول» و«جيه.بي مورجان» و«ميزوهو» و«إم.يو.إف.جي» و«سوسيتيه جنرال».
كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار.
وقالت إل.بي.سي نقلا عن مصرفي إن القرض، وهو بهامش أولي 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، بخيار مد لمدة عام واحد بناء على تقدير البنوك.
وقال المصرفي إن أرامكو، التي لم ترد حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب، تستهدف الحصول على القرض في سوق السندات بحلول الربع الرابع من العام الحالي.
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