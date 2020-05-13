شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية فى مدينة الرطبة العراقية.. واعتقال 2 من أفرادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية تمكنت من تفكيك خلية ارهابية بمدينة الرطبة، متورطة فى أعمال تفجير، كان آخرها "لعبة أطفال" مفخخة، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية عن المصدر قوله ، إن قوة من شرطة "الرطبة " تمكنت من تفكيك خلية ارهابية في المدينة التي تبعد حوالي 310 كيلومترات غرب "الرمادي" ، واعتقلت اثنين من الإرهابين، فيما تلاحق آخرين. وأضاف أن أفراد الخلية الإرهابية متورطون باستهداف القوات الأمنية والمدنيين .

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