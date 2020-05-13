شكرا لقرائتكم خبر عن الألكسو تعقد اجتماعًا استثنائيًا لضباط اتصال"التراث المعمارى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اجتماعًا استثنائيًا عن بعد للمهندسين ضباط اتصال مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية.
وناقش الاجتماع بحسب بيان للألكسو من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، عدداً من المواضيع من بينها وسائل حفظ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وتناول الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن 17 دولة عربية، المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الألكسو للحد من تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا المستجد على قطاع الثقافة والتراث.
كما قدم المشاركون في الإجتماع تجارب بلدانهم حول تداعيات جائحة كورونا على المعالم والمدن التاريخية في البلدان العربية.
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