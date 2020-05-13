شكرا لقرائتكم خبر عن الألكسو تعقد اجتماعًا استثنائيًا لضباط اتصال"التراث المعمارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، اجتماعًا استثنائيًا عن بعد ‏للمهندسين ضباط اتصال مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية‎.‎

وناقش الاجتماع بحسب بيان للألكسو من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، عدداً من المواضيع ‏من بينها وسائل حفظ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية في ظل إنتشار فيروس ‏كورونا المستجد‎.‎

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وتناول الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن 17 دولة عربية، المبادرات والإجراءات التي ‏تقوم بها الألكسو للحد من تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا المستجد على قطاع الثقافة ‏والتراث‎.‎

كما قدم المشاركون في الإجتماع تجارب بلدانهم حول تداعيات جائحة كورونا على المعالم ‏والمدن التاريخية في البلدان العربية‎.‎