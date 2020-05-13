شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف الرحلات إلى 9 مدن اعتبارا من 21 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة طيران الإمارات في بيان اليوم الأربعاء، إنها تعتزم استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن اعتبارا من 21 مايو.

كما ستوفر الناقلة رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

وكانت قد توقعت "طيران الإمارات"، أن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرًا على الأقل. وقالت طيران الإمارات في بيانها لإعلان الأرباح السنوية إنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا التي سحقت الطلب العالمي على السفر.

وأوقفت شركة الطيران رحلات الركاب المنتظمة في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا وحصلت على وعد بتلقي مساعدة مالية من إمارة دبي المالكة لها.