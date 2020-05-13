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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق أنستجرام يقدم مميزات جديدة لمستخدميه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
انضم تطبيق أنستجرام Instagram إلى قائمة وسائل التواصل الاجتماعي التي أعلنت عن اتخاذ إجراءات جادة تجاه مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني.
بدأت ظاهرة التنمر بالاستفحال في تعليقات بعض المستخدمين على حالات وصور الآخرين.
وبحسب موقع engadget.com أعلنت إدارة أنستقجرام Instagram عن القيام بسلسلة من التحديثات التي تهدف إلى منح المستخدمين المزيد من التحكم في كيفية تفاعل الآخرين مع حساباتهم وذلك عن طريق إضافة مجموعة من الخصائص الجديدة لمنع ظهور أي تعليقات أو إشارات مسيئة أو دالة على التنمر.
ويمكن لأصحاب الحسابات الشخصية والعامة على تطبيق أنستقرام استخدام المميزات الجديدة في معالجة ومنع ظهور التعليقات الفورية على الصور، حيث يمكن تحديد ما يصل إلى 25 تعليقًا وحظر أو تقييد الحسابات المخالفة دفعة واحدة.
ومن المُنتظر أن تمكن الخاصية الجديدة لمكافحة التنمر عملاء أنستقرام من المشاهير والعامة من مكافحة التسلط والتنمر الذي يتعرضون إليه.
وبجانب خاصية مكافحة التنمر الجديدة يختبر تطبيق أنستقرام Instagram خاصية جديدة تسمى "التعليقات المثبتة" ستسهل على المستخدمين التحكم في التعليقات وتثبيتها بوضع علامات عليها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.