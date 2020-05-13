نفذت قوات اللواء 88 في الحشد الشعبي العراقي أمس الثلاثاء، عملية استباقية لإحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.
وجاء في بيان أصدره الحشد: "بعد ورود معلومات استخباراتية عن تحركات عناصر من فلول داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين شمالي محافظة صلاح الدين والمحاذية لحقلي عجيل وعلاس، قام آمر اللواء 88 ونس الجبارة وبرفقته قوة عسكرية من أبطال اللواء 88 التابع للحشد الشعبي بتمشيط المنطقة".
وأضاف: "عقب انتهاء الواجب وجه آمر اللواء المقاتلين بضرورة الالتزام واتخاذ الحيطة والحذر لمنع أي تسلل لعناصر التنظيم".
وأطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في العراق الأربعاء الماضي، عملية أمنية لملاحقة عناصر التنظيم غربي المحافظة، وبالقرب من الحدود السورية.
وأعلنت هيئة الحشد العشبي مطلع شهر مايو الجاري، استعدادها لشن عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات، لمطاردة عناصر "داعش".
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية ضد "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.