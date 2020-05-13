هل يجوز تأجيل العمرة خوفا من انتشار كورونا؟.. المفتي يجيب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء فيه، أمام انتشار فيروس كورونا، اتخذت السلطات السعودية، قرارا إرجاء العمرة، تحرزًا من انتشار عدوى الوباء، فهل يجوز ذلك شرعًا؟

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا للسلطات السعودية القائمة، بتنظيم الحج والعمرة وخدمة الحرمين الشريفين -بما أقامها الله فيه من رعاية الحجيج ومسؤولية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم- أن تتخذ كل إجراءات السلامة والأمن، التي تكفل لها تحقيق ذلك.

فإذا رأت حتمية إرجاء العمرة في زمن معين لمواجهة انتشار الوباء: فلها أن تفعل ذلك؛ احترازًا من الوباء، ووقايةً من الإصابة به، وحدًّا من انتشاره، حفاظًا على سلامة النفوس، من عدوى ذلك الفيروس، الذي قد يفتك بحياة المعتمرين، حتى لا يكون الاجتماع والتزاحم في المناسك سببًا في تفاقم المرض وتفشي الوباء.

Advertisements

وأضاف: إن حفظ النفس من المقاصد الكلية في الشريعة الإسلامية، وقد سبق الشرع الشريف إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية، فحذَّر أشد الحذر من تنقلها وتفشيها؛ حتى لا تصبح وباءً عامًّا، مع التذكير بأن هذا إجراء استثنائي مرتبط بشيوع الوباء والخوف من عدواه، وهو متسق مع القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم ومنظماته ومؤسساته الصحية للحد من انتشار الوباء؛ كإغلاق المساجد والمدارس والجامعات، وإرجاء الجمعات والجماعات، ومنع الاختلاط والتجمعات، وفرض الحظر في أغلب الساعات.

صور للمسجد الحرام بعد إخلائه من الزوار

ألبوم مقدم من Microsoft News