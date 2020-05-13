محمد بن راشد ينشر مقطعاً بعنوان ” ماذا لو كان زايد بيننا اليوم”؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي: الوطن

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مقطعاً بعنوان: ماذا لو كان زايد بيننا اليوم؟

وتناول خصال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيَّب الله ثراه”، وإقدامه على فعل الخير وتأكيد أهميته في التعامل مع الأزمات والظروف الصعبة، كما أكد التسجيل أن الفخر بما حققه أبناؤه وأمته، لأنهم يسيرون على وصيته وخطاه، حاملين نهجه ورؤيته.

وجاء نشر سموه للفيديو في “يوم زايد للعمل الإنساني” الذي يصادف 19 رمضان من كل عام .. وجاء فيه

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ماذا لو كان زايد بيننا اليوم؟

لجعل الإنسانية تنتقل بين الناس، ولخفف آلامنا باهتمامه ودعمه وزرع فينا الطمأنينة

لكان القائد صاحب الرؤية والذي لا يقف في الوقت الذي يمر به العالم أجمع بأصعب التحديات، ولما فرق بين مواطن ومقيم الجميع كأبنائه وبناته، و لحضن العالم أجمع بين راحتيه وفي قلبه الكبير في هذا الوقت الاستثنائي، ولزرع في شعبه روح التضامن والأخوة والوحدة، لكان القائد المعطاء وصاحب البصيرة في أحلك الأوقات.. مصدر أمننا في لحظة ضعف وخوف ..ومصدر إلهام للجميع عندما يمر العالم بمحنة.. زايد كان ليكون السند والحافز الذي يدفع بوطننا إلى أسمى المراتب، والقائد الذي يحول المستحيل واقعاً.. لأن الأمم الحية لا يوقفها شيء.. لملأ قلبه الفخر بما حققه أبناءه وأمته

لأنهم يسيرون على وصيته وخطاه حاملين نهجه ورؤيته ..ولشهد على ما أنبتت يداه وعلى عظمة ما زرعه ..روح زايد تجول بيننا في قلب كل واحد منا وتنير دربنا إلى الطريق السليم لنبقى دولة قوية ومتماسكة بقيمنا.