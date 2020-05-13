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تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 870 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي، والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1524 فحصا للمقيمين داخل لبنان، و14 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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