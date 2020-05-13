سلطنة عمان تسجل 298 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع العدد الإجمالى لـ 4019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها (89) حالة لمواطنين عمانيين، و(209) حالات لأشخاص غير عمانيين ، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4019) حالة، وعدد الوفيات (17)، بالإضافة إلى تماثل (1289) حالة للشفاء.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية- التي بثت النبأ - ناشدت وزارة الصحة العمانية جميع المقيمين بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة ، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات ، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بعمان، أصدرت عدة قرارات منها : تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020م ، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها ، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.

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كما اتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.