شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الوفاة بكورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم لـ 76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 76، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، لمواطن يبلغ من العمر (52 عاما)، ومواطنة تبلغ (52 عاما).

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة،أعلنت أمس الاثنين، أنه لم تسجل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية، وذلك لليوم الخامس على التوالى، مضيفة – بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية - أنه تم إجراء أكثر من ألف فحص فى الأراضى الفلسطينية، وتبين أن نتائجها سلبية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية أن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إنه تم وضع 240 حالة جديدة بالعزل الصحى المنزلى وإن عدد من هم فى الحجر المنزلى حاليا بلغ 14872، فى حين أنهى الحجر 47438.

وفى وقت سابق أعلنت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالى بعد فحص جميع العينات التى تم جمعها من مختلف المحافظات فى حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.

Advertisements

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الكيلة - فى بيان صحفى، أن حالات الشفاء الجديدة التى سجلت فى ضواحى القدس بلغت 7 وفى محافظة الخليل 7 حالات ومحافظة سلفيت حالة واحدة ومحافظة نابلس حالة واحدة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات المسجلة فى فلسطين بفيروس كورونا استقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة ما يعنى أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالى بسبب تفشى فيروس كورونا وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.