شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى في العاصمة الأفغانية كابل، وجنازة شرق البلاد، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعربت في بيان لها استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.