التحالف العربى: ميليشيا الحوثى ارتكبت 69 خرقا لوقف إطلاق النار خلال 24 ‏ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، الميليشيات الحوثية بارتكاب بارتكاب 69 خرقاً لوقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية، بيان التحالف العربي الذي بثته قناة "الإخبارية" السعودية، الذي أكد أن "اختراقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3221 اختراقا".
وأضاف التحالف، أن "الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية"، مشيرا إلى أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مشددا على التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي في اليمن.
وكان التحالف العربي قد أعلن، في 24 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19".
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