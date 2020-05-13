إصابة برلمانية مصرية بكورونا وعزل 12 نائبا خالطوها

إسطنبول / الخليج 365

أعلن مسؤول في البرلمان المصري، إصابة أول نائبة بفيروس كورونا، والشروع في عزل 12 نائبا من المخالطين لها.

وقال وكيل مجلس النواب (البرلمان) سليمان وهدان، في تصريحات صحفية نشرها إعلام محلي، مساء الثلاثاء، بينها قناة "صدى البلد" (خاصة)، إن "النائبة شيرين فراج، أصيبت بفيروس كورونا وتخضع حاليا للعزل والعلاج".

وأوضح وهدان، أن "إصابة النائبة جاءت من مخالطتها لحالة مصابة بالفيروس خارج مجلس النواب (..)"، مضيفا أنها "تتلقى العلاج حاليا بمستشفى القصر العيني في القاهرة (حكومي)".

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والأسبوع الماضي، شاركت النائبة المصابة في الجلسات العامة للبرلمان، وكان لها عدة مداخلات خلال مناقشة قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

ولفت وهدان، إلى أنه سيتم إجراء مسحة (أخذ عينة فحص) لـ12 نائبا كانوا مخالطين للنائبة المصابة بكورونا، وسيتم عزلهم للتأكد من عدم إصابتهم.

وتابع أن البرلمان لن يتوقف عن الانعقاد، لكن سيتم عقد الجلسات في القاعات الرئيسية (الكبيرة) حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتعقيم.

وتعد مصر الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات بكورونا، بحصيلة بلغت 544، من إجمالي 10 آلاف و93 إصابة.

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