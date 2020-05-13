الجيش العراقي يشّن عملية عسكرية ضد "داعش" في كركوك

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة مسلحي تنظيم "داعش" جنوبي محافظة كركوك.



وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع) في بيان، إن "قوات من المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك (شمال)، باشرت عمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية".



وأضافت، أن "العملية تهدف إلى تنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين، وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار".



وفي محافظة ديالى (شرق)، أفاد مصدر عسكري، الأربعاء، أن 7 مدنيين أصيبوا بجروح بهجومين منفصلين لتنظيم "داعش".



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وفي تصريح للأناضول، قال الرائد بفرقة الجيش الخامسة جميل العبيدي، إن "مسلحين من داعش استهدفوا مجموعة مدنية باستخدام القنص في منطقة العبارة شمال شرق ديالى، ما أدى إلى إصابة 3 بجروح".



وأوضح العبيدي أن "عبوة ناسفة فجرها عناصر من داعش استهدفت 4 مزارعين في منطقة جلولاء شمال شرقي المحافظة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى".



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن "داعش" لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.