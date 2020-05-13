ليبيا.. تدمير ناقلتين لمرتزقة "الجنجويد" الداعمين لحفتر

طرابلس/ الخليج 365 أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير ناقلتي جند تقلان أكثر من 10 عناصر من المرتزقة الداعمين لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوب غرب العاصمة طرابلس. جاء ذلك في بيان نشره عبر "فيسبوك" مكتب الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" التابع للحكومة الليبية. وقال البيان إن "سلاح الجو نجح في تدمير ناقلتي جنود بهما أكثر من 10 عناصر من مرتزقة الجنجويد (مليشيا سودانية) الداعمين لمليشيا حفتر بوادي مرسيط". Advertisements وأوضح أن تلك العملية تأتي "ضمن سلسلة قطع الإمدادات على المليشيات الغازية". وفجر اليوم، أعلن الجيش شن 3 ضربات جوية استهدفت آليات مسلحة وعناصر من مليشيا حفتر داخل قاعدة "الوطية" الجوية، غرب طرابلس. وتنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك الميليشيات هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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