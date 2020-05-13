مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على منازل فلسطينين برام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
خطّ مستوطنون يهود، الأربعاء، شعارات عنصرية على منازل فلسطينية بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة "بيتين" التابعة لرام الله، وخطّوا شعارات باللغة العبرية على جدران عدد من المنازل.
ومن بين الشعارات حسب الشهود: "أنا لا أغادر قبل أن يُسفك الدم".
وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.
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