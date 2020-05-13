كورونا..تونس لم تسجل أي إصابة لليوم الثالث على التوالي

تونس/ عادل الثابتي /الخليج 365

أعلنت تونس، فجر الأربعاء، أنها لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ خلال الـ24 ساعة المنقضية، لليوم الثالث على التوالي .

وقالت الصحة التونسية، في بيان لها، إن عدد الحالات المسجلة، إلى حد الآن، استقر عند ألف و 32 حالة.

وأضافت أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، مؤكدة أن عدد الوفيات استقر في 45 حالة وفاة.

وإجمالًا تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، حتى فجر الأربعاء، 4 ملايين و341 ألفًا، توفي منهم نحو 293 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و600 ألف، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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