ليبيا..3 غارات للقوات الحكومية على تمركزات لميليشيات حفتر بقاعدة "الوطية"

ليبيا/وليد عبد الله/الخليج 365



أعلن الجيش الليبي شن سلاح الجو التابع له 3 ضربات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت آليات مسلحة وعناصر من مليشيات الانقلابي، خليفة حفترداخل قاعدة "الوطية" الجوية.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها الناطق باسم قوات الجيش الليبي، محمد قنونو نشره المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، فجر الأربعاء.

وأضاف قنونو أن "سلاح الجو يواصل تنفيذ طلعات جوية استطلاعية في سماء المنطقتين الوسطى و الغربية لرصد اي محاولات للتحرك أو إمداد ميليشيات حفتر الارهابية في عدوانها على طرابلس".

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والثلاثاء أعلنت قوات الحكومة الليبية بأن المدفعية الثقيلة وجهت ضربات دقيقة استهدفت تمركزات لميليشيات حفتر الارهابية في القاعدة الجوية الواقعة غربي طرابلس.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، قال قنونو، إن قاعدة الوطية، أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار قاعدة الخادم بالمرج (شرق).

وأضاف قنونو آنذاك أن "معظم الطائرات النفاثة والمسيرة أقلعت، في بداية العدوان على طرابلس، من هذه القاعدة، التي تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية غربية لحفتر، بعد تحرير مدينة غريان (جنوب طرابلس)، لذلك كان تعطيل القاعدة من أولوياتنا".

وتنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك الميليشيات هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.