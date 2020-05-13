كورونا..حظر تجوال ليلي وإغلاق المحلات التجارية بـ"المهرة" اليمنية

اليمن/الخليج 365

أقرت السلطات المحلية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، الأربعاء، حظر التجوال ليلا وإغلاق المحلات التجارية، احترازا من وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في تغريدات نشرها محمد علي ياسر محافظ المهرة، في حسابه على تويتر، عقب ساعات من إعلان أول حالة إصابة بالوباء في المحافظة.

وقال ياسر:" اتخذنا في اجتماع لجنة الطوارئ(حكومية معنية بمكافحة كورونا) عددا من الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي الوباء المستجد، عقب الإعلان عن إصابة مؤكدة بالفيروس".

وأضاف أن "من بين الإجرءات المتخدة، حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 14 مايو/أيار الجاري، من الساعة الـ6 مساءً وحتى الـ6 صباحاً".

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ودعا ياسر المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة وتسهيل مهامهم، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بالفيروس.

وحذر من مغبة التهاون مع الوضع الصحي، مشددا على أن السلطة المحلية ستبذل قصارى جهدها لمواجهة الوباء المستجد وفق الإمكانيات المتاحة.



وحتى فجر الأربعاء ، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 65 حالة، منها 10 وفيات، وحالة شفاء واحدة.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، سجلت وزارة الصحة بحكومة الجماعة، غير المعترف بها دوليا، إصابتين بالفيروس، بينهما حالة وفاة في العاصمة صنعاء، في ظل اتهامات حكومية وشعبية للجماعة بالتكم عن حقيقة عدد الحالات.

وإجمالًا تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، حتى فجر الأربعاء، 4 ملايين و341 ألفًا، توفي منهم نحو 293 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و600 ألف، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.