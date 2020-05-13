الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح عشرات الحوثيين بمحافظة البيضاء

اليمن/الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، بوقت متأخر مساء الثلاثاء، مقتل وجرح العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله"(الحوثي)، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

جاء ذلك بحسب ما قاله الجيش اليمني عبر موقعه الإلكتروني"سبتمبر نت".

وأوضح أن "مواجهات دارت بين قواته ومليشيا الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، بعد هجمات شنها الحوثيون على مواقع الجيش".

وأضاف أن "قوات الجيش أفشلت هجمات الحوثيين وكبّدتهم عشرات القتلى والجرحى"، دون ذكر رقم محدد.

Advertisements

وفي سياق متصل، ذكر الموقع نفسه أن "مليشيا الحوثي، حاولت مهاجمة عدة مواقع للجيش في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، إلا أنه تم التصدي لها وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.