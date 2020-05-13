تنظيم الكهرباء : لا صحة لما تردد حول تخفيض التعريفة الكهربائية

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم (الأربعاء)، أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الكهربائية الحالية.
جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية.
ودعت الهيئة إلى عدم الانسياق خلف الشائعات وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، أكدت أمس أنها لن تجري تسوية ختامية في نهاية العام الجاري لمشتركي الفاتورة الثابتة، المستمرين في الالتزام بالسداد، وأنها ستقوم بجدولة فارق الاستهلاك الفعلي للمشتركين مع المتوسط الجديد على مدى الـ12 شهرا المقبلة.
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