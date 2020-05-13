ميزة جديدة من جوجل تسهل التواصل مع العائلة خلال الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جوجل عن إدخال ميزة جديدة لتطبيق Duo الشهير، تجعل مكالمات الفيديو مع أفراد العائلة أسهل وأكثر متعة.



وفي تدوينة لها حول الموضوع أشارت جوجل إلى أن ميزة Family Mode الجديدة التي أدخلتها على التطبيق هدفها تسهيل تواصل الناس مع أفراد عائلاتهم عبر الفيديو في ظل ظروف الحجر الصحي المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجعل المكالمات أكثر متعة وحيوية.

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وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إضافة رسومات أو أقنعة أو تأثيرات مرئية تضفي على المكالمة نوعا من المرح، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وبحسب جوجل فإن الميزة الجديدة ستتاح تدريجيا لأصحاب الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، وخلال فترة ستكون متوفرة لمستخدمي Duo الذين يتصفحون "كروم" في الحواسب.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم الاتصال بأحد أفراد العائلة عبر مكالمة فيديو في Duo، ومن ثم النقر على زر "القائمة" في المكالمة، وبعدها الضغط على خيار Family.