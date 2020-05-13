الهند: 266 مليار دولار لدعم اقتصاد أنهكته الجائحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الثلاثاء إن الهند ستقدم 20 تريليون روبية (266 مليار دولار) في إجراءات مالية ونقدية لدعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من أسابيع من العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الهند أكثر من 70 ألف إصابة بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار ومن المنتظر أن تتخطى الصين، منشأ الجائحة، في غضون أسبوع. وقال مودي ان الأوامر الصارمة للبقاء في المنزل سيجري تمديدها إلى ما بعد السابع عشر من مايو / أيار مع مجموعة جديدة من القواعد.

وفي كلمة إلى الشعب، قال مودي إن حزمة التحفيز تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للهند وتستهدف‭ ‬أعدادا خفيرة من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والشركات التي تعاني جراء الإغلاق الذي طال أمده.

وفي مارس/ آذار، أعلنت الحكومة عن تقديم حوالي 1.7 تريليون روبية (2.6 مليار دولار) في تحويلات نقدية مباشرة وإجراءات للأمن الغذائي مخصصة بشكل أساسي للفقراء، لكنها تعرضت لاتهامات واسعة بأنها تفعل القليل جدا.

وقال مودي إن تفاصيل الحزمة الجديدة ستنشر في غضون أيام.

وقال خبراء اقتصاديون إن الإجراءات الجديدة تشمل المخصصات التي أُعلن عنها في مارس / آذار بالإضافة إلى إجراءات للسيولة بقيمة 6.5 تريليون روبية أعلن عنها البنك المركزي.

وزادت الهند الأسبوع الماضي برنامجها للاقتراض لهذا العام إلى 12 تريليون روبية من 7.8 تريليون لتمويل بعض النفقات.