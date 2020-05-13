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وزارة المالية البريطانية تحذر من ارتفاع قياسي لعجز الميزانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة ديلي تلجراف في وقت متأخر الثلاثاء، نقلا عن وثيقة داخلية للحكومة، إن وزارة المالية البريطانية تخشى أن الاقتراض الحكومي هذا العام قد يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 337 مليار جنيه استرليني (414 مليار دولار) بسبب فيروس .
وقالت الصحيفة إنه وفقا لأسوأ سيناريو، الذي فيه لن يتعافى الاقتصاد، فإن الاقتراض قد يقفز إلى 517 مليار استرليني مقارنة مع توقعات لا تتعدى 55 مليار استرليني للعام 2021/2020 في أحدث التقديرات والتي صدرت في مارس آذار.
وأضافت أن مسؤولين حذروا وزراء من أن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون إذا لم تُتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد، وهو ما يتطلب ما بين 25 مليار إلى 30 مليار استرليني في زيادات في الضرائب أو تخفيضات في الانفاق في ظل السيناريو الأساسي و90 مليار استرليني في أسوأ سيناريو.
وقالت تلجراف إن الوثيقة، التي جرى إعدادها لوزير المالية ريشي سوناك، تحدد حزمة زيادات مقترحة في الضرائب وتخفيضات في الانفاق ربما يجري الإعلان عنها في غضون أسابيع لتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة المتحدة.

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